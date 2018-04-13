Центр Киева остался без воды из-за аварии на водопроводе

В центре Киева произошло массовое отключение домов от водоснабжения из-за аварии, виновницей которой стала неизвестная компания.

Об этом сообщает пресс-служба ЧАО "Киевводоканал".

"В результате проведения работ на дождевой канализации по ул. Гончара неизвестной организацией были повреждены водопроводы, что стало причиной большой утечки воды. В результате аварии от водоснабжения было отключено большое количество домов, а именно: О. Гончара ул. - 57; 65-а; 74-а; 74-б (5 этажей, 1 парадное) 52; 59 (13 этажей, 2 пар.); 62 (9 этажей, 5 пар.); 57-б; 62/70; 65; 76 (офисы); 55-б (институт); 60 (6 этажей, 2 пар.); Б.Хмельницкого ул., 94 (5 этажей, 2 пар.); Бульварно-Кудрявская ул., 23-е - пенсионный фонд», - говорится в сообщении "Киевводоканала".

Как отмечается, на месте работают бригады "Киевводоканала".

"После завершения обследования будет определен срок ликвидации аварии", - говорится в сообщении.