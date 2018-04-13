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Стало известно, когда приведут в порядок трассу Киев-Одесса

Трасса Киев-Одесса
15:34 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Владимир Гройсман пообещал привести трассу Киев-Одесса в приемлемое состояние до 1 мая.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал привести трассу Киев-Одесса в приемлемое состояние для проезда автотранспорта до 1 мая.

Как сообщила пресс-служба правительственного портала, об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Черкасскую область, где, в частности, проверяет состояние выполнения работ на трассе Киев-Одесса.

"Глава правительства сообщил, что трассу Киев-Одесса приведут в приемлемое для движения автотранспорта состояние уже к 1 мая", - говорится в сообщении.

Также, по словам Гройсмана, в середине мая будет отчет "Укравтодора" по всем участкам дорожных работ.

"В 2016 году стартовала программа капитального ремонта, строительства дорог. В этом году мы выделим почти 47 млрд грн - серьезные средства, которые должны направить на дороги. Мы контролируем качество по всей стране. В середине мая будет отчет "Укравтодора" по всем участкам. Все, что будет сделано халтурно, - платить за это не будем", - цитирует пресс-служба премьера.

Также Гройсман отметил, что в этом году будет начата реализация пятилетней программы соединения областных центров качественными дорогами и проекта Go-highway - от Львова на Тернополь, Винницу, Умань, Одессу, Николаев и Тернополь.

Согласно сообщению, в этом году общий дорожный бюджет превышает 47 млрд грн - без учета средств от таможенного эксперимента. Из них более 11 млрд грн будут направлены на реализацию наиболее перспективных проектов, в том числе трасс М-03 Киев - Харьков - Должанский, М-12 Львов - Тернополь - Умань, М-05 Киев - Одесса, Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, Н-03 Житомир – Черновцы.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Дорожные работы, Киев, Ремонт дорог, Трасса Киев-Одесса, Укравтодор.
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