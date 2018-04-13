ВМС Украины будут искать мины Первой мировой на Дунае

Военно-морские силы Украины помогут искать мины времен Первой мировой войны на реке Дунай для обеспечения безопасности судоходства, сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

"Мы определили ряд мер для того, чтобы предупредить возможные чрезвычайные ситуации. Основная задача – обеспечить безопасность судоходства по реке Дунай. В частности, с помощью Военно-морских сил Украины надо срочно установить местонахождение других мин. Дно реки просканируют по установленному периметру - от 110 до 116 км. Мы должны сделать все, чтобы никто не пострадал", - цитирует пресс-службы слова первого заместителя главы Одесской ОГА Александра Терещука.

Работы по поиску мин будут вестись во взаимодействии с румынскими властями и пограничниками.

Кроме того, на 110-м км реки будет дежурить пограничный катер, а среди жителей ближайших населенных пунктов и рыбаков проведут разъяснительную работу о сложившейся ситуации. Уже сейчас все проходящие опасную зону суда оповещаются об угрозе.

Как сообщалось, с 3 по 4 апреля в связи с паводком на Дунае в районе Измаила появились 3 мины, в том числе одна весом 480 кг и зоной поражения 500 м. Еще один боеприпас был найден на 107-м км Дуная в четверг, 12 апреля.