Затопление "Юнком": США призывает Россию и боевиков ОРДО быть ответственными

Оккупанты на Донбассе решили затопить шахту "Юнком" под Донецком, что грозит отравлением питьевой воды в регионе из-за радиации, оставшейся в ней. США призывают Россию и ее боевиков действовать ответственно .

Как сообщает Украинская правда, об этом идет речь в заявлении прес-секретаря Госдепартамента США Хезер Науерт.

"Планы российских боевиков затопить заброшенную угольную шахту "Юнком" - место проведения ядерного испытания в СССР в 1979 году - могут угрожать питьевой воде тысяч украинцев в находящейся под контролем России восточной Украине. Мы настоятельно призываем Россию и подконтрольные ей органы действовать ответственно", - подчеркивается в заявлении.

Plans by Russian proxies to flood the abandoned YunKom coal mine – site of #Soviet nuclear test in ’79 – could threaten drinking water of thousands of Ukrainians in #Russia-controlled eastern #Ukraine. We urge Russia and its proxy authorities to act responsibly. @USEmbassyKyiv — Heather Nauert (@statedeptspox) 13 апреля 2018 г.

Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили, что боевики решили затопить шахту "Юнком".

"Персонал шахты "Юнком"в Бунге (бывший Юнокоммунаровск, не находится под государственным контролем, 43 км к северо-востоку от Донецка) сообщил СММ, что некоторые из шахтных насосов будут остановлены ориентировочно 14 апреля, и шахта будет постепенно затоплена", - говорится в отчете СММ за 12 апреля.

"Сотрудники шахты также сообщили СММ, что непонятно, как возможные протечки или повышенное давление из-за затопления шахты могут угрожать целостности капсулы", - сообщили наблюдатели.

По их словам, нынешний статус капсулы неизвестен.

Ранее министр по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, предупреждал, что на оккупированных территориях Донбасса есть опасные объекты, которые могут стать причиной распространения радиации в регионе.

В частности, он сообщил об объекте под названием "Кливаж", где в 1979 году был произведен небольшой ядерный взрыв мощностью 0,3 кт.

"Взрыв был произведен на шахте "Юнком" на глубине около 900 м, его целью было прекращение накопления метана в стволах шахты. В результате взрыв не помог, и через год на шахте снова случился выброс метана. Раньше на шахте действовала система откачки воды, которая не допускала ее к зоне взрыва. Сейчас же шахта находится на неподконтрольной территории", - рассказал министр.