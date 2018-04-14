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Затопление "Юнком": США призывает Россию и боевиков ОРДО быть ответственными

"Юнком"
04:16 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: Оккупационная администрация приготовилась к затоплению шахты "Юнком", в которой в 1979 году был произведен небольшой ядерный взрыв.

Оккупанты на Донбассе решили затопить шахту "Юнком" под Донецком, что грозит отравлением питьевой воды в регионе из-за радиации, оставшейся в ней. США призывают Россию и ее боевиков действовать ответственно .

Как сообщает Украинская правда, об этом идет речь в заявлении прес-секретаря Госдепартамента США Хезер Науерт.

"Планы российских боевиков затопить заброшенную угольную шахту "Юнком" - место проведения ядерного испытания в СССР в 1979 году - могут угрожать питьевой воде тысяч украинцев в находящейся под контролем России восточной Украине. Мы настоятельно призываем Россию и подконтрольные ей органы действовать ответственно", - подчеркивается в заявлении.

 

Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили, что боевики решили затопить шахту "Юнком".

"Персонал шахты "Юнком"в Бунге (бывший Юнокоммунаровск, не находится под государственным контролем, 43 км к северо-востоку от Донецка) сообщил СММ, что некоторые из шахтных насосов будут остановлены ориентировочно 14 апреля, и шахта будет постепенно затоплена", - говорится в отчете СММ за 12 апреля.

"Сотрудники шахты также сообщили СММ, что непонятно, как возможные протечки или повышенное давление из-за затопления шахты могут угрожать целостности капсулы", - сообщили наблюдатели.

По их словам, нынешний статус капсулы неизвестен.

Ранее министр по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, предупреждал, что на оккупированных территориях Донбасса есть опасные объекты, которые могут стать причиной распространения радиации в регионе.

В частности, он сообщил об объекте под названием "Кливаж", где в 1979 году был произведен небольшой ядерный взрыв мощностью 0,3 кт.

"Взрыв был произведен на шахте "Юнком" на глубине около 900 м, его целью было прекращение накопления метана в стволах шахты. В результате взрыв не помог, и через год на шахте снова случился выброс метана. Раньше на шахте действовала система откачки воды, которая не допускала ее к зоне взрыва. Сейчас же шахта находится на неподконтрольной территории", - рассказал министр.

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Новости Украины, "Юнком", Донбасс, США, Хезер Науерт, Экология.
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