Киевские таможенники изъяли рекордную партию мобильных телефонов

Работники Киевской таможни ГФС в международном пункте пропуска для воздушного сообщения «Борисполь» предотвратили незаконный ввоз рекордной партии мобильных телефонов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы

«Киевской таможне ГФС были представлены товаросопроводительные документы и электронная таможенная декларация для выпуска товара «части для мобильных телефонов сотовых сетей связи» в свободное обращение. ... Во время проведения таможенного досмотра указанных товаров оказалось, что груз не соответствует заявленному: в грузовых местах вместо заявленного товара находились 7000 телефонных аппаратов для сотовых сетей связи с камерой, на две SIM-карты из Гонконга», - говорится в сообщении.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса Украины. Мобильные телефоны изъяты до принятия судом решения по делу, их стоимость устанавливается.