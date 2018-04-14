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Киевские таможенники изъяли рекордную партию мобильных телефонов

Государственная фискальная служба Украины
05:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Как отмечается, данные о грузе в товаросопроводительных документах отсутствовали.

Работники Киевской таможни ГФС в международном пункте пропуска для воздушного сообщения «Борисполь» предотвратили незаконный ввоз рекордной партии мобильных телефонов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы

«Киевской таможне ГФС были представлены товаросопроводительные документы и электронная таможенная декларация для выпуска товара «части для мобильных телефонов сотовых сетей связи» в свободное обращение. ... Во время проведения таможенного досмотра указанных товаров оказалось, что груз не соответствует заявленному: в грузовых местах вместо заявленного товара находились 7000 телефонных аппаратов для сотовых сетей связи с камерой, на две SIM-карты из Гонконга», - говорится в сообщении.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса Украины. Мобильные телефоны изъяты до принятия судом решения по делу, их стоимость устанавливается.

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Новости Украины, ГФС, Киев, Контрабанда, Мобильные телефоны.
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