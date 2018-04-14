Мошенник в Харькове "заработал" на страховках более 2,5 миллиона

Директору одной из харьковских фирм, которая занимается оптовой торговлей твердым и жидким топливом, объявлено о подозрении в мошенничестве со страховкой.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчине инкриминируется совершение мошенничества в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч.4 ст.190 УК Украины) и покушение на аналогичное преступление (ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины).

По данным досудебного следствия предприниматель в июле 2016г. заключил со страховой фирмой договор на грузоперевозки лаков, красок, масел и т.д. В случае наступления страхового случая, он должен был получить полное возмещение стоимости груза. В том же месяце предприниматель, предварительно договорившись с водителем фирмы-автоперевозчика, по фиктивным документам организовал якобы перевозку масел.

"5 тыс.л. масел стоимостью около 970 тыс. грн. водитель грузовика должен был доставить из Харькова в Закарпатскую область. На самом деле машина выехала пустой. По дороге водитель инсценировал поломку транспортного средства и кражу груза. Это позволило предпринимателю обратиться к страховщикам за возмещением, которое он и получил в полном объеме", - говорится в сообщении.

В октябре того же года предприниматель попытался по той же схеме, но с водителем другой фирмы-перевозчика организовать получение страховки за "проблемы" с транспортом во время фиктивной перевозке присадок и масел. В этот раз он претендовал на выплату почти 1,5 млн. грн.

Но на этот раз страховая компания усомнилась в добропорядочности клиента и обратилась к правоохранителям.

Водителям грузовиков также сообщено о подозрении в мошенничестве и покушении на мошенничество, совершенном в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч.4 ст. 190 - первому и ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины - второму).

Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.