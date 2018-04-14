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Оккупанты игнорируют режим прекращения огня: ВСУ были обстреляны 43 раза

АТО
09:49 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: За минувшие сутки боевики в зоне АТО совершили 43 обстрела позиций ВСУ, один украинский военнослужащий ранен.

За прошедшие сутки боевики в зоне АТО на Донбассе совершили 43 обстрела опорных пунктов Вооруженных сил Украины, вследствие чего ранение получил один военнослужащий, сообщили в штабе АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать режим полного прекращения огня. За прошедшие сутки агрессор совершил 43 обстрелы позиций Вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

На луганском направлении из запрещенных минскими соглашениями 120 и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по укреплениям ВСУ под Троицким. Также минометы калибра 82-мм применялись в районе Крымского, гранатометы и стрелковое оружие - неподалеку Зайцевого, а крупнокалиберные пулеметы - вблизи Светлодарска.

На донецком направлении с 82-мм минометов обстреляны защитники Опытного и Каменки. Кроме этого, из гранатометов огонь велся по укреплениям ВСУ вблизи Водяного, Авдеевки, Каменки, Марьинки, Павлополя, Лебединского и Богдановки, из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Невельского, Авдеевки, Марьинки, Павлополя и Шахты "Бутовка", а из вооружения БМП - в районе Талаковки, Каменки и Богдановки. Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Каменки, Опытного, Лебединского, Шахты "Бутовка", Талаковки, Павлополя и Водяного, а по защитникам Авдеевки - велся снайперский огонь.

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