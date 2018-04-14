Сегодня годовщина начала антитеррористической операции на Донбассе

В этот день в 2014 году начались боевые действия на Донбассе, так называемая активная фаза АТО - вооруженное противостояние украинской армии российским оккупантам.

Как известно, в связи с напряженной ситуацией на востоке Украины, сложившейся на середину апреля 2014 года, в частности силовыми захватами неизвестными вооруженными лицами ряда украинских городов - Славянска, Горловки, Краматорска, Константиновки, Лимана (тогда - Красного Лимана), Бахмата (тогда - Артемовска), Покровска (тогда - Красноармейска) и др., 14 апреля тогдашний Секретарь СНБО и исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о введении в действие решения СНБО "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины". Тогда же на севере Донецкой области начались активные боевые действия.

15 апреля в рамках операции из антитеррора украинские спецназначенцы без жертв освободили от российских сепаратистов аэропорт Краматорска - чрезвычайно важный стратегический объект для обеих сторон конфликта. Сам же город Краматорск, как и Славянск, был освобожден лишь 5 июля.

Украинской армии удалось остановить наступление врага, но и на сегодняшний день часть Донецкой и Луганской областей Украины остаются под оккупацией пророссийских бандформирований. Впрочем, самым непоправимым являются человеческие жертвы.

По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за период конфликта на Востоке Украины погибло 10 тысяч человек, среди которых около 2400 украинские военнослужащие, около 24 тысяч получили ранения (как военнослужащих ВСУ так и гражданских). Почти два миллиона украинцев вынуждены были оставить родительские дома и стали беженцами, внутренне перемещенными лицами, а те, кто остался на оккупированных территориях, или на грани столкновения, ежедневно подвергаются смертельной опасности. Очередные договоренности о "прекращении огня" не действуют, а количество жертв конфликта продолжает увеличиваться.