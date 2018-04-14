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Пьяный студент в Киеве протаранил остановку и два дерева

ДТП в Киеве
11:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: espreso.tv

Новости Украины: В центре Киева произошло ДТП, в ходе которого авто протаранило остановку и два дерева.

В Киеве в Подольском районе на перекрестке улиц Кирилловской и Хвойки произошло ДТП.

Об этом сообщают "Вартові. Еспресо".

"Водитель автомобиля Киа от центра города превысил разрешенную скорость, в результате не справился с управлением при выходе из поворота, машину занесло на трамвайных путях. Сначала корейское авто вылетело на тротуар и врезалось в остановку общественного (транспорта). К счастью, субботним утром на остановке людей не было, иначе могло бы быть несколько жертв среди пешеходов... Дальше машина от столкновения с остановкой подлетела в воздух, продолжила движение и на высоте около двух метров врезалась левым боком в дерево, в результате чего у нее почти отлетели задние колеса. После этого она пролетела еще около пяти метров и остановилась во втором дереве, хорошенько его наклонив. На удивление, водитель с пассажиром сами выбрались из покореженного автомобиля и понеслись прочь", - отмечается в сообщении.

Свидетели "каскадерской аварии" сообщили полицейским приметы беглецов и вскоре водитель был задержан. Его с травмами различной степени тяжести и с явными признаками алкогольного опьянения доставили в больницу.

По предварительным данным, за рулем автомобиля с номерами Донецкого региона находился студент (1994 г.р.) из Львовской области, который учится в Киевском политехе (НТУУ КПИ).

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Новости Украины, Авария, ДТП, Киев, Пьяный водитель, Центр Киева.
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