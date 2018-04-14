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Прогноз погоды на 15 апреля: в Украине сохранится тепло

Погода в Украине
12:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине за будет преимущественно тепло, на севере и востоке – ночные заморозки.

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять сухая и относительно теплая воздушная масса, без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью на Левобережье 3-8° тепла, на поверхности почвы, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях местами и в воздухе заморозки 0-4°. На остальной территории 6-11° тепла; днем 17-22°, в западных областях до 25°, на востоке и побережье морей 13-18°. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

В Киеве - без осадков, температура ночью 7-9°, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 апреля самая высокая температура днем была +24,1 в 1972 голу, самая низкая ночью -4,2 в 1928 году.

16 апреля в восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12° тепла , на востоке 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°; днем 17-22°, на западе до 25°, в восточных областях, на побережье морей и в Карпатах 12-17°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем около 20°.

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