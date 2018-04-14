Мужчина устроил стрельбу в Ивано-Франковске

Патрульные полицейские задержали в Ивано-Франковске местного жителя, который вел хаотичную стрельбу из пистолета на улице неподалеку от детского сада.

Как сообщила в субботу патрульная полиция Украины на странице в Фейсбуке, днем 13 апреля на спецлинию 102 позвонила женщина и рассказала, что во время прогулки с ребенком на улице Бельведерской увидела, как неизвестный хаотично стреляет из пистолета. Это произошло возле детской площадки, а рядом - детский сад. Заявительница предоставила инспекторам приметы мужчины.

Прибывшие несколько экипажей патрульных неподалеку от места происшествия увидели и задержали гражданина, похожего по ориентировке. Им оказался 30-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у мужчины предмет, похожий на пистолет. Впоследствии очевидцы подтвердили, что именно этот человек осуществлял выстрелы. Патрульные задержали его. В отношении задержанного составлены админматериалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.