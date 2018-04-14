Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина сделала заявление касательно действий США и союзников в Сирии Украина сделала заявление касательно действий США и союзников в Сирии
Новости: Экстренная медицина в Украине требует внимания Экстренная медицина в Украине требует внимания
Новости: "Шахтер" - "Динамо": букмекеры оценили шансы команд "Шахтер" - "Динамо": букмекеры оценили шансы команд
Новости: Скоро вручат "Золотого Букера" автору лучшей книги за последние полвека Скоро вручат "Золотого Букера" автору лучшей книги за последние полвека
X

Мужчина устроил стрельбу в Ивано-Франковске

Стрельба
14:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Полиция задержала мужчину, который открыл беспорядочный огонь из пистолета на улице Ивано-Франковска.

Патрульные полицейские задержали в Ивано-Франковске местного жителя, который вел хаотичную стрельбу из пистолета на улице неподалеку от детского сада.

Как сообщила в субботу патрульная полиция Украины на странице в Фейсбуке, днем 13 апреля на спецлинию 102 позвонила женщина и рассказала, что во время прогулки с ребенком на улице Бельведерской увидела, как неизвестный хаотично стреляет из пистолета. Это произошло возле детской площадки, а рядом - детский сад. Заявительница предоставила инспекторам приметы мужчины.

Прибывшие несколько экипажей патрульных неподалеку от места происшествия увидели и задержали гражданина, похожего по ориентировке. Им оказался 30-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у мужчины предмет, похожий на пистолет. Впоследствии очевидцы подтвердили, что именно этот человек осуществлял выстрелы. Патрульные задержали его. В отношении задержанного составлены админматериалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Детский сад, Злоумышленник, Ивано-Франковск, Полиция, Стрельба.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Киевские таможенники изъяли рекордную партию мобильных телефонов Затопление "Юнком": США призывает Россию и боевиков ОРДО быть ответственными В Запорожской области саперы ГСЧС ликвидировали авиабомбу времен войны

Последние новости

Виталий Кличко: Киев - столица европейского футбола Мода 2018: пять главных обувных трендов сезона весна-лето 2018 Кайли Дженнер поразила внезапной сменой имиджа в Instagram
Сегодня читают
01 В Минобороны РФ отреагировали на удары США и союзников по Сирии
02 Ученые нашли связь между количеством выпитого алкоголя и продолжительностью жизни
03 "Челси" интересуется украинским футболистом
04 Как Виталий Кличко побоксировал у кубка Лиги чемпионов (Видео)
05 "Шахтер" - "Динамо": интересные факты
Новости сегодня
14:41 ФИФА разрешит арбитрам прерывать матчи ЧМ-2018 в случае проявления расизма
14:37 Египет продлевает режим чрезвычайного положения
14:37 Мужчина с шикарным телом, который любит ходить на каблуках (Фото)
14:30 Ученые: Загрязнение воздуха повысило риск развития болезней дыхательных путей
14:28 Лучшие моменты регулярного сезона НБА 2017/18 (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Новости: Франция представила отчет о химатаке Асада в Сирии Франция представила отчет о химатаке Асада в Сирии
Новости: Минобороны РФ: по Сирии ударили более 100 ракет Минобороны РФ: по Сирии ударили более 100 ракет
Новости: Умер режиссер фильма "Пролетая над гнездом кукушки" Милош Форман Умер режиссер фильма "Пролетая над гнездом кукушки" Милош Форман
Добавить комментарий
0