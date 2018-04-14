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Гражданина РФ с поддельным паспортом задержали в Одессе

Паспорт
14:28 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Подделка документа обнаружилась при прохождении паспортного контроля в аэропорте Одессы.

Пограничники в международном аэропорту Одессы обнаружили у гражданина Российской Федерации поддельный паспорт. За это его привлекли к административной ответственности и запретили въезд в Украину на три года. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Воспользоваться поддельный паспортом пытался гражданин Российской Федерации, который прибыл рейсом "Стамбул-Киев". Во время осуществления тщательной проверки правоохранителями выявлено частичную подделку паспортного документа, а именно - повторное наклеивание защитной ламинирующей пленки, перепрошивка документа и изменение некоторых сроков действия", - сообщили в пресс-службе. Как отметили в ГПСУ, гражданина привлекли к административной ответственности и запретили ему въезд в Украину сроком на три года.

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Новости Украины, Аэропорт, Одесса, Паспорт, Подделка, Украина.
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