Гражданина РФ с поддельным паспортом задержали в Одессе

Пограничники в международном аэропорту Одессы обнаружили у гражданина Российской Федерации поддельный паспорт. За это его привлекли к административной ответственности и запретили въезд в Украину на три года. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Воспользоваться поддельный паспортом пытался гражданин Российской Федерации, который прибыл рейсом "Стамбул-Киев". Во время осуществления тщательной проверки правоохранителями выявлено частичную подделку паспортного документа, а именно - повторное наклеивание защитной ламинирующей пленки, перепрошивка документа и изменение некоторых сроков действия", - сообщили в пресс-службе. Как отметили в ГПСУ, гражданина привлекли к административной ответственности и запретили ему въезд в Украину сроком на три года.