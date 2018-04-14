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Тернопольца уличили в киберпреступлениях

Кибератака
16:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Хакер продавал похищенные доступы к аккаунтам, почтовые пароли и ключи от электронных кошельков.

Оперативники Слобожанского управления департамента киберполиции и сотрудники полиции Харьковской области обнаружили сайт, через который житель Тернопольской области получал доступ к аккаунтам в соцсетях и электронным кошелькам, а затем продавал полученную информацию на специальных форумах.

Как сообщил департамент киберполиции Национальной полиции Украины на странице в Фейсбуке, правоохранители обнаружили сайт с административной панелью вредоносного программного обеспечения Azorult, предназначенного для кражи персональных данных. В архивах сайта оказалось около 400 файлов с данными зараженных компьютеров из разных уголков мира, в том числе украинских пользователей. Специалисты из киберполиции установили, что администратором сервера является 16-летний житель Тернопольской области. Для сокрытия своего IP-адреса он использовал ряд анонимайзеров и прокси-серверов, а распространение вредоносного программного обеспечения осуществлял с помощью ссылки в YouTube.

"После перехода по ссылке вирус загружался на компьютер и искал необходимую злоумышленнику информацию: пароли к аккаунтам в социальных сетях, доступ к конфиденциальной информации об электронных платежных системах, пароли от почтовых ящиков, а также ключи от электронных кошельков различных криптовалют и др. Полученную информацию молодой человек продавал на тематических форумах", - сказано в сообщении. Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильный телефон. Это оборудование направлено на компьютерно-техническую экспертизу. После получения результатов будет решаться вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и компьютерных сетей) УК Украины.

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Новости Украины, Киберполиция, Киберпреступление, Пароли, Похищение, Хакер.
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