Столетнюю мину обнаружили в Дунае

Пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили в Одесской области мину для подводных лодок (производства 1920 года), обнаруженную в акватории Дуная 12 апреля. Как сообщило в субботу Главное управление ГСЧС в Одесской области, обнаруженный 12 апреля предмет специалисты идентифицировали как мину для подводных лодок типа "Sautter-Harle", производства 1920 года.

13 апреля с помощью катера морской охраны эту мину весом 480 кг отбуксировали на 99-98 км реки Дунай и уничтожили. В проведении пиротехнических работ задействовали 5 человек личного состава и 2 единицы специальной техники. С начала апреля на Дунае уже обнаружили три мины: одна уплыла на территорию Румынии, две других принесло к Измаилу. Среди них – мина весом в 480 кг в полном боевом снаряжении с зоной поражения до 500 м.