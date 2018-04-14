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СБУ выдворила абхазского "вора в законе"

Задержание
18:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Предводитель сухумского клана Ираклий Хуту незаконно проник в Украину по фиктивным документам, но был задержан в Одессе и выдворен.

Сотрудники Службы безопасности Украины выдворили из страны "вора в законе" по прозвищу "Ираклий Хуту", который прибыл в Одессу по документам другого человека.

Как сообщило в субботу на странице в "Фейсбуке" Управление СБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы установили, что один из лидеров сухумского воровского клана "Ираклий Хуту" незаконно находился в Украине, используя фиктивные документы (на имя другого человека).

По информации СБУ, этот "вор в законе" прибыл в Украину для контроля за деятельностью криминальных кругов Одесской области и перераспределения доходов противоправного бизнеса (квартирных краж, торговли наркотиками и похищения элитных автомобилей). Злоумышленник был принудительно выдворен с территории Украины с запретом въезда. Изъятый паспорт гражданина Украины по решению Государственной миграционной службы аннулирован.

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Новости Украины, Абхазия, Вор в законе, Ираклий Хуту, Одесса, СБУ, Сухум.
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