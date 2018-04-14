СБУ выдворила абхазского "вора в законе"

Сотрудники Службы безопасности Украины выдворили из страны "вора в законе" по прозвищу "Ираклий Хуту", который прибыл в Одессу по документам другого человека.

Как сообщило в субботу на странице в "Фейсбуке" Управление СБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы установили, что один из лидеров сухумского воровского клана "Ираклий Хуту" незаконно находился в Украине, используя фиктивные документы (на имя другого человека).

По информации СБУ, этот "вор в законе" прибыл в Украину для контроля за деятельностью криминальных кругов Одесской области и перераспределения доходов противоправного бизнеса (квартирных краж, торговли наркотиками и похищения элитных автомобилей). Злоумышленник был принудительно выдворен с территории Украины с запретом въезда. Изъятый паспорт гражданина Украины по решению Государственной миграционной службы аннулирован.