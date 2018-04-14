Инспектора таможни на Волыни задержали на взятке

Служба безопасности Украины и органы прокуратуры задержали в Волынской области сотрудника Государственной фискальной службы, который требовал и получал взятки на таможенном посту "Устилуг". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

"Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили на взятке главного государственного инспектора таможенного поста "Устилуг" на Волыни... Таможенника задержали на рабочем месте при передаче $220 и 1300 грн от очередного владельца авто", - говорится в сообщении. Еще до задержания правоохранители установили, что чиновник организовал механизм вымогательства денег от водителей за беспрепятственный пропуск автомобилей на иностранной регистрации в режиме "транзит" и так называемом "временном ввозе до одного года". Оперативники спецслужбы задокументировали четыре факта получения главным инспектором взяток на сумму более $1200.

Сейчас проводятся следственные (розыскные) действия в отношении других должностных лиц таможенной и пограничной служб, которые по данным материалов следствия могут быть причастны к вымогательству и получению неправомерной выгоды от водителей автомобилей с регистрационными номерами стран Европы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение взятки"). Проводится следствие, после завершения которого будет объявлено о подозрении и избраны в отношении подозреваемых меры пресечения.