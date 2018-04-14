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В Херсонский погранотряд поступили украинские дроны

"Spectator-M"
21:13 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Беспилотники будут контролировать участки границы до 50 км на высоте до 2000 м.

Недавно на вооружение Херсонского пограничного отряда поступили беспилотные авиационные комплексы "Spectator-M" украинского производства. Об этом сообщает в Фейсбуке Азово-Черноморское Региональное управление Госпогранслужбы.

"Теперь у пограничников есть возможность осуществлять контроль за соблюдением правил пограничного режима не только с земли, но и с воздуха. Беспилотники оснащены современными видео и тепловизионными камерами и дают возможность отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тысяч метров", - говорится в сообщении. Запуск и управление беспилотными комплексами осуществляют военнослужащие, которые прошли специальное обучение.

Сейчас комплексы "Spectator-M" используются и на морском участке ответственности пограничного отряда и на сухопутном участке на административной границе со временно оккупированным Крымом.

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Новости Украины, "Spectator-M", Беспилотники, Госпогранслужба, Граница, Дроны, Херсон.
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