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В Гонконг пытались отправить почтой 24 кг гривень

Гривни
21:34 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Под видом полиграфии киевлянин пытался отправить в Гонконг 36 тысяч гривень купюрами по 1 гривне.

Как сообщает "Украинская правда", столичные таможенники изъяли 24 кг украинских гривен, которые киевлянин пытался незаконно переслать по почте в Гонконг. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"По документам, указанное отправление должно было содержать полиграфические печатные изделия весом более 24 кг. По факту было обнаружено валюту Украины в купюрах номиналом 1 гривня, всего 36 тысяч банкнот. Все деньги находились в банковских пачках по 100 купюр", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Всемирной почтовой конвенцией запрещено пересылать денежные средства без объявленной ценности, украинское законодательство так же позволяет пересылать физлицам наличные за пределы Украины только с объявленной ценностью, но в сумме, не превышающей 300 евро.

"Попытки украинца переслать деньги без объявленной ценности под видом печатной продукции закончились для него составлением протокола о нарушении таможенных правил по признакам нарушений, предусмотренных статьей 473 Таможенного кодекса", - заявили в ГФС. "Сейчас деньги изъяты. Материалы дела будут направлены в суд", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Гонконг, Гривни, Почта, Таможня, Украина.
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