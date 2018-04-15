Омелян: Компании-строители Керченского моста ждут санкции

Министерство инфраструктуры Украины отслеживает все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированном Россией Крыму и включает их в список санкций.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в комментарии проекта Радио Свобода «Крым.Реалии ТВ».

«Мы отслеживаем все подрядные организации, работающие на этом объекте и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины относительно включения компаний в черный список. Что касается самой техники, тут вопрос другой. Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем», – сказал министр.

Министр транспорта России Максим Соколов ранее сообщал, что движение грузовиков по строящемся Керченском мосту между анексованим Крымом и Россией, планируется открыть осенью 2018 года.

Ранее Владимир Омелян заявлял, что из-за Керченского моста Украина теряет десятки миллионов гривен. А директор Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник прогнозировал, что из-за строительства Керченского моста в Мариуполь теперь не смогут пройти 144 судна, с которыми раньше работал порт.

О намерении построить переход через Керченский пролив президент России Путин заявил сразу же после аннексии Крыма в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.