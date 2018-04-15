Двое азербайджанцев пытались пересечь границу Украины

Пограничники Сумского отряда задержали двух азербайджанцев, которые пытались незаконно пешком пересечь российско-украинскую границу, направляясь в Россию, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера утром пограничный патруль в нескольких метрах от госграницы, неподалеку от населенного пункта Грабовское, задержал 60 и 57-летнего граждан Азербайджана. Иностранцы пешком пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска", – говорится в сообщении. В настоящее время за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на правонарушителей составлены административные протоколы по ч.2 ст.204-1 КУоАП. Кроме того, в ведомстве отметили, что еще одного нарушителя украинской границы пограничники задержали в позапрошлые сутки в этом же направлении.

"16-летний подросток пешком незаконно пересек границу с территории России в Украину вне установленных пунктов пропуска. Им оказался наш соотечественник", – сказано в сообщении. Во время выяснения обстоятельств приостановленного правонарушения пограничники установили, что данный гражданин является местным жителем и в январе текущего года уже задерживался за нарушение государственной границы Украины. На правонарушителя пограничники составили соответствующие административные протоколы.