Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: СБ ООН рассмотрит новый проект резолюции по Сирии СБ ООН рассмотрит новый проект резолюции по Сирии
Новости: Ильхам Алиев стал президентом Азербайджана Ильхам Алиев стал президентом Азербайджана
Новости: Формула-1: результаты Гран-при Китая Формула-1: результаты Гран-при Китая
Новости: Ученые зафиксировали появление корональных дыр на Солнце Ученые зафиксировали появление корональных дыр на Солнце
X

Двое азербайджанцев пытались пересечь границу Украины

Граница Украины
12:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Нарушителей задержали при попытке пешком пересечь украинско-российскую границу в районе н/п Грабовское, минуя пункт пропуска.

Пограничники Сумского отряда задержали двух азербайджанцев, которые пытались незаконно пешком пересечь российско-украинскую границу, направляясь в Россию, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера утром пограничный патруль в нескольких метрах от госграницы, неподалеку от населенного пункта Грабовское, задержал 60 и 57-летнего граждан Азербайджана. Иностранцы пешком пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска", – говорится в сообщении. В настоящее время за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на правонарушителей составлены административные протоколы по ч.2 ст.204-1 КУоАП. Кроме того, в ведомстве отметили, что еще одного нарушителя украинской границы пограничники задержали в позапрошлые сутки в этом же направлении.

"16-летний подросток пешком незаконно пересек границу с территории России в Украину вне установленных пунктов пропуска. Им оказался наш соотечественник", – сказано в сообщении. Во время выяснения обстоятельств приостановленного правонарушения пограничники установили, что данный гражданин является местным жителем и в январе текущего года уже задерживался за нарушение государственной границы Украины. На правонарушителя пограничники составили соответствующие административные протоколы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Граница, Нарушители, Пересечение, Пограничники, Россия, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Омелян: Компании-строители Керченского моста ждут санкции В Гонконг пытались отправить почтой 24 кг гривень В Херсонский погранотряд поступили украинские дроны

Последние новости

Метревели: "Шахтер" проиграл "Динамо" в тактике ЕС: Синхронизация с США санкций против РФ требует обсуждения Маникюр 2018: стильные идеи маникюра на выпускной (Фото)
Сегодня читают
01 Сексологи определили фрукты, которые повышают потенцию
02 "Просто мы херню играли": Ракицкий - о матче с "Динамо"
03 "Шахтер" - "Динамо": обзор матча (Видео)
04 "Он всегда мечтал играть в "Шахтере": Цыганык о переходе Леоненко в "Великий футбол"
05 Врачи указали безопасную дозу алкоголя для человека
Новости сегодня
13:25 Всего одна ночь без сна способна привести к тяжелой болезни
13:23 Украинец Деревянченко может сразитьcя за титул IBF c Джейкобсом
13:15 Ученые: Астероид, погубивший динозавров, на два года погрузил Землю в темноту
13:09 Раскрыты характеристики Lexus GX 460 2018 года
13:05 Судья матча "Реал" - "Ювентус" получил смертельные угрозы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Дуда: Оккупация части Украины мешает РФ вести диалог с другими странами Дуда: Оккупация части Украины мешает РФ вести диалог с другими странами
Новости: Ким Чен Ын обещает Китаю развитие отношений Ким Чен Ын обещает Китаю развитие отношений
Новости: Штайнмайер: На Путине и Трампе большая ответственность Штайнмайер: На Путине и Трампе большая ответственность
Новости: Лилия Подкопаева в третий раз выходит замуж Лилия Подкопаева в третий раз выходит замуж
Добавить комментарий
0