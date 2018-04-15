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В Украине продолжается половодье

Половодье
14:21 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: ГСЧС предупреждает о дальнейшем повышении уровня воды с затоплением заводей на реках Псел, Ворскла, Орель и Десна.

15-16 апреля продолжится повышение уровня воды на водоемах страны. Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 15-16 апреля продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках страны с суточной интенсивностью повышения: на 4- 8 см на Верхнем Днепре (Черниговская обл.) с дальнейшим затоплением заводи, на 2-10 см на Псле возле г. Сумы, среднем и нижнем течении Ворсклы, в низовье Орели с медленным дальнейшим затоплением заводей (Сумская, Полтавская обл.), на 5 - 15 см на Десне, с дальнейшим затоплением заводей и подтоплением территорий и объектов, расположенных на заводи в Черниговской, Сумской областях и нарушением транспортного сообщения в Городнянском районе Черниговской области", - идет речь в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что 15-16 апреля в верховьях Припяти будет происходить медленное снижение уровней половодной волны и постепенное уменьшение затопления территорий и хозяйственных сооружений в отдельных населенных пунктах в Ратновском районе Волынской областей. 15-16 апреля на украинском участке Дуная возле г. Вилково уровень воды будет удерживаться на опасных отметках 155-165 см с подтоплением незаселенных участков города.

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Новости Украины, ГСЧС, Затопление, Паводок, Половодье, Реки.
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