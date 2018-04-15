ГСЧС предупредила укринцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности

В воскресенье и понедельник в ряде регионов Украины, преимущественно на западе, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, во всех остальных – высокий, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на данные УкрГидрометцентра.

"15-16 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях чрезвычайный (5 класса), на остальной территории высокий (4 класса), местами чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В Киевской области в это время будет преобладать высокий уровень пожарной опасности (4 класса), однако в северных районах области, в частности, зоне отчуждения Чернобыльской АЭС -чрезвычайный уровень (5 класс).