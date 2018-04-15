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Разведка: Боевики "ДНР" готовятся "зачистить" два района Донецкой области

Боевики
19:43 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Боевики во временно оккупированных Тельмановском и Старобешевском районах усиливают административно-полицейский режим с целью выявления проукраинских граждан.

Российско-оккупационные войска во время учений отрабатывают варианты применения оружия против местного населения.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

"В соединениях и частях так называемых "1-го и 2-го армейских корпусов" российско-оккупационных войск в ходе боевой подготовки, под видом "отражения нападения диверсионно-разведывательных групп", отрабатываются варианты применения оружия против местного населения в случае угрозы захвата пунктов постоянной дислокации российско-оккупационных войск и объектов местной инфраструктуры", - сообщил пресс-секретарь Минобороны.

Кроме того, по его словам, боевики во временно оккупированных Тельмановском и Старобешевском районах Донецкой области усиливают административно-полицейский режим с целью выявления проукраински настроенных граждан.

"Российское оккупационное командование усиливает административно-полицейский режим на временно оккупированной территории востока Украины. В частности, на фоне пропаганды местными СМИ необходимости "предупредительных антитеррористических мероприятий" осуществляется подготовка подразделений российских оккупационных войск к проведению совместно с так называемыми "министерствами государственной безопасности и внутренних дел ДНР" силовых действий и так называемых "зачисток" в Тельмановском и Старобешевском районах Донецкой области", - сказал Праута.

По его словам, предполагается, что в ходе проведения мероприятий местным жителям ограничат въезд-выезд, будут проводить обыски в местах проживания, а также опросы с целью выявления проукраински настроенных граждан.

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Новости Украины, ДНР, Донбасс, ОРДО, Российско-оккупационные войска.
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