Разведка: Боевики "ДНР" готовятся "зачистить" два района Донецкой области

Российско-оккупационные войска во время учений отрабатывают варианты применения оружия против местного населения.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

"В соединениях и частях так называемых "1-го и 2-го армейских корпусов" российско-оккупационных войск в ходе боевой подготовки, под видом "отражения нападения диверсионно-разведывательных групп", отрабатываются варианты применения оружия против местного населения в случае угрозы захвата пунктов постоянной дислокации российско-оккупационных войск и объектов местной инфраструктуры", - сообщил пресс-секретарь Минобороны.

Кроме того, по его словам, боевики во временно оккупированных Тельмановском и Старобешевском районах Донецкой области усиливают административно-полицейский режим с целью выявления проукраински настроенных граждан.

"Российское оккупационное командование усиливает административно-полицейский режим на временно оккупированной территории востока Украины. В частности, на фоне пропаганды местными СМИ необходимости "предупредительных антитеррористических мероприятий" осуществляется подготовка подразделений российских оккупационных войск к проведению совместно с так называемыми "министерствами государственной безопасности и внутренних дел ДНР" силовых действий и так называемых "зачисток" в Тельмановском и Старобешевском районах Донецкой области", - сказал Праута.

По его словам, предполагается, что в ходе проведения мероприятий местным жителям ограничат въезд-выезд, будут проводить обыски в местах проживания, а также опросы с целью выявления проукраински настроенных граждан.