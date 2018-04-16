Пьяный участник АТО в Киеве бросил гранату в парке

В Киеве в парке Киото на метро "Лесная" в ходе драки пьяный мужчина в камуфляжной форме бросил людям под ноги гранату. Один из участников ранен.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как утверждается на сайте, мужчина, бросивший гранату, является участником АТО.

"Жесть в Киеве в парке Киото на метро Лесная: в ходе драки 5 чел. пьяный атошник кинул людям под ноги гранату", - говорится в информации.

Также сообщается, что Автопатруль Майдан совместно с Police 911 задержали нападавшего. "Один из участников драки серьезно пострадал. Госпитализирован в БСМП, Множественные осколочные ранения нижней части тела", - отмечают очевидцы.