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Пьяный участник АТО в Киеве бросил гранату в парке
Новости Украины: В Киеве в парке "Киото" в ходе драки пьяный мужчина бросил гранату
В Киеве в парке Киото на метро "Лесная" в ходе драки пьяный мужчина в камуфляжной форме бросил людям под ноги гранату. Один из участников ранен.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Как утверждается на сайте, мужчина, бросивший гранату, является участником АТО.
"Жесть в Киеве в парке Киото на метро Лесная: в ходе драки 5 чел. пьяный атошник кинул людям под ноги гранату", - говорится в информации.
Также сообщается, что Автопатруль Майдан совместно с Police 911 задержали нападавшего. "Один из участников драки серьезно пострадал. Госпитализирован в БСМП, Множественные осколочные ранения нижней части тела", - отмечают очевидцы.
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