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На берегу Теплицы обнаружили тело младенца в пакете

Нацполция
15:07 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Черновицкой области на берегу реки обнаружили пакет с телом новорожденного ребенка.

В Черновицкой области жители города Вашковцы Вижницкого района сегодня обнаружили на берегу реки пакет с телом новорожденного ребенка.

Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в области.

По информации правоохранителей, на берегу реки Теплица местные жители обнаружили пакет с телом новорожденного ребенка с плацентой и пуповиной. На место находки люди вызвали полицию.

Как отметили в пресс-службе, по предварительным данным, во время поверхностного осмотра трупа телесных повреждений не было обнаружено. По данным правоохранителей, ребенок пролежал в воде около двух суток.

Также в пресс-службе добавили, что по предварительной информации ребенок был доношенным, его рост - 51 сантиметр.

Тело младенца будут доставлены в Черновицкое бюро судебно-медицинской экспертизы. Сейчас правоохранители проводят следствие, выясняя личность матери ребенка.

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Новости Украины, Вашковцы, Нацполиция, Новорожденный ребенок, Убийство ребенка, Украина, Черновицкая область.
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