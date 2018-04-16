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В Киеве произошла стрельба, есть раненые

Место происшествия
15:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: пресс-служба полиции Киева

Новости Украины: Конфликт на ул.Обуховской в Киеве перерос в стрельбу, пострадали два человека.

В Киеве на улице Обуховской в понедельник между несколькими мужчинами произошел конфликт со стрельбой, пострадали два человека, одного из них госпитализировали.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, на спецлинию 102 поступила информация о том, что в доме на ул. Обуховской слышны выстрелы. Прибывшие на место правоохранители установили, что между мужчинами возник конфликт, в разгар которого прозвучало несколько выстрелов. В результате пострадали два человека: один из них доставлен в больницу, другого не госпитализировали.

Участников конфликта для выяснения обстоятельств и причин инцидента доставляют в управление полиции. На месте происшествия проводятся все необходимые следственные действия, информируют в отделе коммуникации.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее на странице добровольческого батальона ОУН в Фейсбуке сообщалось о конфликте в общежитии по ул. Обуховской, 60, в частности, об избиении добровольца ОУН, а также о том, что "началась стрельба".

По информации народного депутата Украины Игоря Луценко, который прибыл к месту событий, это общежитие для переселенцев и участников боевых действий, которое утром "взяли штурмом "титушки", применили огнестрельное оружие".

И.Луценко добавил, что этот дом "государственные чиновники продали по цене 120 долларов за квадратный (метр)" и новый собственник "туда заходит такими методами".

По данным СМИ, общежитие для переселенцев является одним из предметов конфликта между лидером добровольческого движения "ОУН" Николаем Коханивским и бывшим членом "Правого сектора" Русланом Качмалой.

В конце октября 2017 года в этом здании возник пожар.

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Новости Украины, Киев, Полиция, Происшествие, Стрельба.
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