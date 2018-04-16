В Киеве произошла стрельба, есть раненые
Новости Украины: Конфликт на ул.Обуховской в Киеве перерос в стрельбу, пострадали два человека.
В Киеве на улице Обуховской в понедельник между несколькими мужчинами произошел конфликт со стрельбой, пострадали два человека, одного из них госпитализировали.
Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, на спецлинию 102 поступила информация о том, что в доме на ул. Обуховской слышны выстрелы. Прибывшие на место правоохранители установили, что между мужчинами возник конфликт, в разгар которого прозвучало несколько выстрелов. В результате пострадали два человека: один из них доставлен в больницу, другого не госпитализировали.
Участников конфликта для выяснения обстоятельств и причин инцидента доставляют в управление полиции. На месте происшествия проводятся все необходимые следственные действия, информируют в отделе коммуникации.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее на странице добровольческого батальона ОУН в Фейсбуке сообщалось о конфликте в общежитии по ул. Обуховской, 60, в частности, об избиении добровольца ОУН, а также о том, что "началась стрельба".
По информации народного депутата Украины Игоря Луценко, который прибыл к месту событий, это общежитие для переселенцев и участников боевых действий, которое утром "взяли штурмом "титушки", применили огнестрельное оружие".
И.Луценко добавил, что этот дом "государственные чиновники продали по цене 120 долларов за квадратный (метр)" и новый собственник "туда заходит такими методами".
По данным СМИ, общежитие для переселенцев является одним из предметов конфликта между лидером добровольческого движения "ОУН" Николаем Коханивским и бывшим членом "Правого сектора" Русланом Качмалой.
В конце октября 2017 года в этом здании возник пожар.