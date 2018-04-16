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Во львовской больнице детей принимала нетрезвая врач

В львовском "Охматдете" детей принимала нетрезвая врач
18:47 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: inlviv.in.ua

Новости Украины: Во Львовской областной детской клинике "Охматдет" правоохранители задержали пьяную врача-педиатра.

Во Львовской областной детской клинике "Охмадет" врач навеселе осуществляла прием пациентов. Такую информацию в Facebook подтвердила главный врач "Охматдета" Марьяна Возница.

Опьяненное состояние педиатра заметили родители, которые привели своих детей на прием. Они позвонили в полицию и написали заявление.

Правоохранители забрали, вероятно, нетрезвую женщину. "11:00 утра она уже "готова", хотя сказала, что это ей не мешает осматривать детей. И главное, она там не одна такая была, потому что, по ее словам, медсестра "выставляла" за рождение ребенка дочери, употребляла вся смена", - прокомментировала ситуацию заявительница Оксана Ксеня.

Позже Возница подтвердила "досадный случай" в больнице Львова. "Коллегам и мне лично очень обидно и стыдно за это", - написала она и отметила, что в связи с инцидентом будет проведено расследование.

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Новости Украины, Врач, Львов, Охматдет, Педиатр, Полиция.
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