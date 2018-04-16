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"Ялтинский форум" оккупантов: прокуратура АРК призвала МИД принять меры

Гюндуз Мамедов
23:51 Пн, 16 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Прокуратура АРК просит МИД Украины принять меры по предотвращению присутствия иностранцев на проводимом Россией в оккупированном Крыму форуме.

Прокуратура АР Крым обратилась в Министерстве иностранных дел Украины с просьбой принять меры в связи с информацией о намерении проведения в оккупированном Крыму ялтинского форума с участием иностранцев, сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик в понедельник.

По ее словам, прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов просит МИД "принять меры дипломатического характера и/или другие мероприятия, предусмотренные нормами международного права, направленные на предотвращение присутствия на временно оккупированной территории полуострова Крым представителей соответствующих иностранных государств, прежде всего, на правах официальных делегаций".

В своем обращении прокурор АРК напоминает, что с февраля 2014 года РФ оккупировала полуостров Крым и г.Севастополь, а международное гуманитарное право предусматривает обеспечение того, чтобы во время оккупации не применялись никакие меры, которые могли бы поставить под угрозу восстановление государством, чью территорию оккупировали, конституционного строя и суверенитета над такой территорией.

"В связи с этим, запланированное на 19-21 апреля 2018 года проведение на территории Украины - полуострове Крым так называемого "IV Ялтинского международного экономического форума" является грубым нарушением норм международного права", - отмечается в обращении.

Согласно информации из сети Интернет ожидается, что участниками указанного мероприятия станут более 3тыс. человек, включая более 300 международных участников не менее чем из 50 стран. Планируется участие депутатов Европарламента, парламентов Германии, Австрии, политиков из Италии, Франции, других стран Европы. Одной из самых представительных групп международных гостей может быть делегация из Китая.

"Представляется, что пребывание иностранцев на полуострове Крым и участие в так называемом "IV Ялтинском международном экономическом форуме" является свидетельством поддержки агрессии Российской Федерации против Украины и негативно повлияет на усилия государства Украина по восстановлению в пределах ее временно оккупированной территории конституционного строя, а также на национальные интересы Украины как суверенного, независимого государства", - говорится в обращении.

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Новости Украины, Гюндуз Мамедов, МИД Украины, Оккупированный Крым, Прокуратура АР Крым.
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