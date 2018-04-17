Чийгоз на собрании ООН: Крымские татары не принимали участия в "псевдовыборах"

Несмотря на безосновательные заверения российской пропаганды, крымские татары не принимали участия в голосованиях на так называемых "выборах" президента России во временно оккупированном Крыму, которые состоялись в прошлом месяце.

Об этом заявил в понедельник во время специального брифинга в ООН заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщила Миссия Украины при ООН.

"Во время брифинга речь шла о "псевдовыборах" Путина в Крыму. Ахтем Чийгоз однозначно заверил, что крымские татары не принимали участия в голосованиях, а цифры, которые нарисовала кремлевская пропаганда, вообще не соответствуют действительности", - сообщил в комментарии Укринформу пресс-секретарь Постоянного представительства при ООН Олег Николенко.

На встрече в ООН также говорилось, что процесс голосования контролировался со стороны оккупационных властей и не был свободным волеизъявлением, кроме того имело место психологическое давление. В этой связи Чийгоз призвал международное сообщество "не признавать выборы российского президента в Крыму, отметив на их нелегитимности".

Во время брифинга подчеркивалась также необходимость усиления международного давления на Москву для того, чтобы добиться деоккупации украинского полуострова. Кроме того, речь шла о том, как можно обеспечить защиту украинских граждан в условиях российской оккупации.

В этом контексте Ахтем Чийгоз поделился в ООН своей историей.

"Это вообще была первая появление в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке человека, который пережил на себе последствия современных репрессий Кремля в украинском Крыму, поэтому его выступление было важным с точки зрения информации из "первых рук" о событиях на оккупированном полуострове", - рассказал украинский дипломат.

Важными также были слова поддержки со стороны иностранных делегаций, присутствовавших на мероприятии, в том числе со стороны ЕС, Германии, Польши и Грузии. Представители этих стран были четкими в осуждении оккупации Крыма и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним: встреча в ООН состоялась в рамках 17-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, который начал свою работу в понедельник. Брифинг организован Постоянным представительством Украины при ООН вместе с Меджлисом крымскотатарского народа.