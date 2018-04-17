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"Крымскому диверсанту" зачитали обвинительное заключение

Евгений Панов
05:23 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Украинца обвиняют, в том числе, в "приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы".

"Крымскому диверсанту" Евгению Панову зачитали обвинительный приговор сразу по нескольким статьям.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" на странице в Facebook.

"Украинцу Евгению Панову 16 апреля 2018 года в "суде" зачитали обвинительное заключение. В тексте документа сказано, что ФСБ РФ обвиняет гражданина Украины Евгения Панова в "приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы". Кроме того, украинца обвиняют и "в контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза". Обвинение выдвинуто сразу по нескольким статьям УК РФ: ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 281, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 222 УК РФ", - говорится в сообщении.

Правозащитники сообщают, что Панова обвиняют в том, что он, по версии следствия, планировал диверсию на гражданских и военных объектах в Крыму.

В списке мест, где якобы собирались провести диверсии — водоснабжающее предприятие МУП "Победное", российская военная часть № 46453, феодосийское управление "Черноморнефтегаз", паромы порта "Крым" (г. Керчь), подразделения Минобороны РФ в Крыму.

Также в обвинительном заключении указано, что "диверсанты" собирались взорвать самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь С1".

"В обвинительном заключении сказано, что "Панов Е.А. являлся активным участником организованной группы и обладает опытом ведения разведывательной деятельности, управления беспилотными летающими аппаратами, огневой подготовки, управления транспортными средствами и ориентирования на местности".

По версии следствия, Панов отвечал за проведение разведки местности, а также за "прокладку маршрута следования, связь находившихся на территории РФ участников организованной группы с ее руководителями, находившимися на территории Украины, а также снабжение их боеприпасами", - говорится в сообщении.

Из обвинительного заключения следует, что Панова задержали при въезде в Крым в 3 часа ночи 7 августа 2016 года, без указания причин. Однако о самом задержании украинца ФСБ РФ сообщила лишь 10 августа.

Позже стало известно, что именно с 7 по 10 августа Евгения Панова жестоко пытали, чтобы он дал нужные для ФСБ показания.

Как сообщалось ранее, 10 августа 2016 года в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление "терактов" в оккупированном Крыму на "критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинской агентурной сети" и задержании группы "диверсантов". Как утверждали в российской спецслужбе, "одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания".

Украинская полиция, в свою очередь, открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.

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Новости Украины, "Крымский диверсант", Евгений Панов, Оккупированный Крым, ФСБ РФ.
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