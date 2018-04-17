Трагедия в Кривом Роге: в тройном ДТП погибли 8 человек, еще 17 - пострадали

В Кривом Роге столкнулись маршрутка, легковушка и автобус, перевозивший работников компании "АрселорМиттал".

В результате столкновения на месте погибли восемь человек, по меньшей мере 17 пострадали. Об этом сообщает издание "Первый городской". "Маршрутка №261 ехала с 95-го квартала на Соцгород.

В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекрёсток проезжала легковушка Mazda, которая протаранила общественный транспорт. Бусик отбросило на встречную полосу под колёса автобуса. В маршрутке в это время находилось много пассажиров.

От удара семь человек погибли на месте происшествия, ещё один умер в больнице. Также сообщают о 17 пострадавших.", - говорится в сообщении. Движение на этом участке дороги теперь полностью перекрыто. На месте работало пять экипажей медиков, спасатели и полицейские.