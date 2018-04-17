На реках Украины продолжается подъем воды

Во вторник, 17 апреля, продолжается развитие весеннего водополья на равнинных реках страны с повышением уровня воды до 15 см, что приведет к дальнейшему затоплению заводей. В Городнянском районе Черниговщины затоплены некоторые дороги.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

"17 апреля продолжится развитие весеннего водополья на равнинных реках страны с суточной интенсивностью повышения:

- на 4-8 см на Верхнем Днепре (Черниговская обл.) с дальнейшим затоплением заводи;

- на 2-10 см на Псле возле г. Сумы, среднем и нижнем течении Ворсклы, в низовье Орели с медленным дальнейшим затоплением заводей(Сумская, Полтавская обл.);

- на 5 -15 см на Десне, с дальнейшим затоплением заводей и обтоплением территорий и объектов, расположенных на заводи в Черниговской, Сумской областях и нарушением транспортного сообщения в Городнянском районе Черниговской области", - говорится в сообщении.