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На реках Украины продолжается подъем воды

Днепр в Киеве
09:38 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: 17-19 апреля на украинском участке Дуная возле г.Вилково уровни воды будут удерживаться на опасных отметках 155-165 см с подтоплением незаселенных участков города.

Во вторник, 17 апреля, продолжается развитие весеннего водополья на равнинных реках страны с повышением уровня воды до 15 см, что приведет к дальнейшему затоплению заводей. В Городнянском районе Черниговщины затоплены некоторые дороги.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

"17 апреля продолжится развитие весеннего водополья на равнинных реках страны с суточной интенсивностью повышения:

- на 4-8 см на Верхнем Днепре (Черниговская обл.) с дальнейшим затоплением заводи;

- на 2-10 см на Псле возле г. Сумы, среднем и нижнем течении Ворсклы, в низовье Орели с медленным дальнейшим затоплением заводей(Сумская, Полтавская обл.);

- на 5 -15 см на Десне, с дальнейшим затоплением заводей и обтоплением территорий и объектов, расположенных на заводи в Черниговской, Сумской областях и нарушением транспортного сообщения в Городнянском районе Черниговской области", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Водополья, ГСЧС, Подъем воды, Укргидрометцентр.
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