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Проскочил на желтый: полиция раскрыла подробности ДТП в Кривом Роге

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В ДТП в Кривом Роге
09:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: 1tv.kr

Новости Украины: В ДТП в Кривом Роге погибли 8 и пострадали более 18 человек, 4 из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

В результате дорожно-транспортного происшествия во вторник утром в Кривом Роге (Днепропетровская обл.) погибли 8 и пострадали более 18 человек, уточняют в Главном управлении Нацполиции Украины в Днепропетровской области.

"Более 18 пострадавших доставлены в больницу, среди них 4 находятся в крайне тяжелом состоянии", - говорится в обновленном сообщении, размещенном на странице областного главка полиции в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В полиции отметили, что сейчас на месте ДТП работают следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области.

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"По факту резонансного ДТП в г.Кривой Рог полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.286 УК", - проинформировали в правоохранительном ведомстве.

Ч.3 ст.286 УК Украины - Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, - если они повлекли гибель нескольких лиц, — наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Ранее в Госслужбе Украины по ЧС сообщали, что в 5:55 вторника в г.Кривой Рог на перекрестке проспекта Металлургов и ул. Героев АТО в результате столкновения пассажирского автобуса "Икарус", маршрутного такси "Мерседес Спринтер" и легкового автомобиля "МАЗДА-6" погибли 8 и пострадали 17 человек.

По данным местных СМИ, автобус направлялся за работниками одного из предприятий чтобы отвезти их на смену. "Маршрутка №261 ехала с 95-го квартала на Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжала легковушка Mazda, которая протаранила общественный транспорт. "Бусик" отбросило на встречную полосу под колеса автобуса "АрселорМиттал", -сообщает сайт 1tv.kr.ua.

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Новости Украины, Авария, В ДТП в Кривом Роге, ДТП, Кривой Рог, Полиция.
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