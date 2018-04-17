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КГГА перед заседанием проверяли на предмет взрывных устройств

КГГА
15:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Неизвестный сообщил о минировании мэрии Киева, эвакуация не проводилась.

Во вторник днем в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) поступила информация о минировании колонного зала мэрии Киева, в связи с чем в помещении на ул.Крещатик,36 в настоящее время работают эксперты-взрывотехники.

"На месте работают взрывотехники, тщательно проверяют здание на предмет взрывных устройств. Пока нам не поступило рекомендаций по эвакуации работников. Сессию (горсовета - ред) планируем начать согласно распорядку", - цитирует заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Владимира Прокопова пресс-служба Киевсовета.

В горсовете отмечают, что пока информация о наличии взрывоопасных предметов не подтвердилась.

"Поэтому, пленарное заседание Киевского городского совета должно начаться в 15:00", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, ГСЧС, КГГА, Киев, Киевсовет, Минирование, Минирование КГГА, Украина.
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