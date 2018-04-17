КГГА перед заседанием проверяли на предмет взрывных устройств

Во вторник днем в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) поступила информация о минировании колонного зала мэрии Киева, в связи с чем в помещении на ул.Крещатик,36 в настоящее время работают эксперты-взрывотехники.

"На месте работают взрывотехники, тщательно проверяют здание на предмет взрывных устройств. Пока нам не поступило рекомендаций по эвакуации работников. Сессию (горсовета - ред) планируем начать согласно распорядку", - цитирует заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Владимира Прокопова пресс-служба Киевсовета.

В горсовете отмечают, что пока информация о наличии взрывоопасных предметов не подтвердилась.

"Поэтому, пленарное заседание Киевского городского совета должно начаться в 15:00", - говорится в сообщении.