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Львовский мусор: на Житомирщине отреагировали на новый "подарок"

Свалка
20:36 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Житомирской области снова сбросили 90 тонн мусора из Львова

В Житомирской области снова после длительного перерыва сбросили около 90 тонн мусора из Львова.

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

"Новоград-Волынская райгосадминистрация уже отреагировала на "подарок" из Львова в виде 90 тонн мусора и направила повторные письма патрульной полиции Житомирской и Ривненской областей с целью усилить контроль проезда фур", - говорится в сообщении.

Так, в частности, вчера местные жители нашли около 90 тонн отходов разного происхождения вблизи села Барвиновка Брониковской объединенной территориальной громады Новоград-Волынского района Житомирской области.

Представители властей района, Госпродпотребслужбы и следственно-оперативная группа полиции, выехав на место происшествия, зафиксировали это правонарушение и составили соответствующий акт.

После этого было отправлено письмо полиции Новоград-Волынского района об открытии уголовного производства по факту обнаружения на территории Брониковской громады несанкционированной свалки. Такое производство уже открыли, ведется расследование.

Также власти Новоград-Волынского обратилась в полицию с просьбой усилить контроль проезда фур на посту пересечения границы между разными областями. Полицию также просят не допустить перевозку и выброс мусора в дальнейшем.

Уже известно, что это мусор выбросили в период с 14 по 15 апреля.

"По имеющимся в мусоре документам - чекам и квитанциям - установлено, что он завезен с территории Львовской области", - отмечают в облгосадминистрации.

Как сообщалось, напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов сложилась из-за закрытия Грибовичской свалки в 2016 году.

Городской голова Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, но большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

В июне 2017 года Львовский городской совет принял решение о передаче полномочий по вывозу мусора из Львова облгосадминистрации

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Новости Украины, вывоз мусора, Житомирская область, Львовский мусор, Мусор из Львова, Украина.
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