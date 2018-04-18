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Стрельба на парковке в Одессе: Всех участников задержали

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05:24 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: od.npu.gov.ua

Новости Украины: Группа лиц в балаклавах бегала по крыше парковки и стреляла из травматического оружия.

Полицейские задержали участников происшествия со стрельбой в Киевском районе Одессы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

"В 17:58 в ЧЧ Таировского ОП поступило сообщение о том, что на автостоянке на Люстдорфской дороге слышны выстрелы и идет дым. На вызов немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство ГУНП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли из вероятно травматического оружия. Кроме того, по предварительным данным, нарушители использовали шумовые гранаты. В результате пострадали два человека. Они доставлены в больницу.

Немедленно противоправные действия были пресечены полицейскими. Все участники события доставлены в отдел полиции. Обстоятельства устанавливаются.

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Новости Украины, Задержание, Нацполиция, Одесса, Стрельба на парковке.
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