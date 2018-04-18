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КГГА: 22 апреля в Киеве будет ограничено движение всех видов транспорта

КГГА
06:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Киеве 22 апреля ограничат движение всех видов транспорта по случаю 8-го Киевского международного полумарафона.

В столице в связи со спортивно-массовым мероприятием "8-й Киевский международный полумарафон", который состоится 22 апреля, будет ограничено движение всех видов транспорта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"22 апреля с 09:00 до 14:00 в Киеве состоится спортивно-массовое мероприятие "8-й Киевский международный полумарафон" ("8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon")", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с этим с 08:00 до 14:00 ограничат движение всех видов транспортных средств по маршруту марафона: Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - Боричев спуск - улица Набережно-Крещатицкая - Набережное шоссе - Гаванский мост - улица Набережно рыболовная - мост Северный - улица Трухановская - Парковый мост - Набережное шоссе - улица Набережно-Крещатицкая - Боричев спуск - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь.

Кроме того, накануне 21 апреля с 5 часов до 22 часов 22 апреля ограничат движение всех видов транспортных средств на Контрактовой площади для монтажа и демонтажа сцены и специальных конструкций.

"В этом году мы умышленно отказались от дистанции в 10 км ради сокращения времени перекрытия улиц", – отмечают организаторы (Киевского полумарафона – Ред.).

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Новости Украины, 8-й Киевский международный полумарафон, Движение транспорта, КГГА, Киев.
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