При пожаре в Одессе погибла девочка, еще трое в больнице

В Одессе сегодня во время пожара в пятиэтажном жилом доме погиб ребенок, еще трое госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 5.33 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Академика Заболотного, 22.

Прибывшие на место пожара спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире на первом этаже дома.

Отмечается, что в 5.53 спасатели локализовали и в 5.56 ликвидировали пожар на площади 8 кв. метров.

На месте пожара обнаружена мертвой девочка, 2014 года рождения, – дочь хозяйки квартиры. Также в результате пожара пострадали две девочки – дочери сестры хозяйки, 2004-го и 2011-го годов рождения, которые получили отравление продуктами горения.

Кроме того, пострадала еще одна дочь хозяйки – 2016 года рождения, которая получила отравление продуктами горения и ожоги II степени 9% тела. Все дети госпитализированы в детскую городскую больницу №3, состояние здоровья – средней тяжести.

По данным спасателей, причина пожара – неосторожное обращение с огнем при использовании свечи в квартире, где за неуплату отключено освещение.

К тушению пожара привлекалось 6 единиц основной и специальной техники и 24 человека личного состава.