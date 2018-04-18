Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 18.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: От ямочного к капитальному ремонту: на дороги дали рекордные деньги
От ямочного к капитальному ремонту: на дороги дали рекордные деньги
Новости: Кабмин собирается отменить желтый свет светофора
Кабмин собирается отменить желтый свет светофора
Новости: Гримм поделился мнением о нынешнем формате УПЛ
Гримм поделился мнением о нынешнем формате УПЛ
Новости: В США начали процесс клонирования мамонта
В США начали процесс клонирования мамонта
X

Мать, убившую дочь топором, признали невменяемой

Топор
15:30 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Судебная экспертиза признала женщину из Кропивницкого, зарубившую свою дочь топором, неспособной управлять своими действиями на момент убийства.

В Кропивницком 35-летнюю женщину, которую обвиняют в убийстве своей 12-летней дочери, признали невменяемой. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, досудебное расследование в уголовном производстве в отношении женщины, которая подозревается в убийстве своей несовершеннолетней дочери, завершено. Отмечается, что процессуальным руководителем в уголовном производстве по факту умышленного убийства 12-летней девочки (п. 2, п. 4 ч. 2 ст. 115 УК - умышленное убийство) утверждено ходатайство о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.

"Накануне следователи получили заключение специалистов Одесского областного медицинского центра психологического здоровья, где женщина проходила стационарное обследование. По результатам проведения судебно-психолого-психиатрической экспертизы женщина на момент совершения убийства и в настоящее время "не способна осознавать свои действия и управлять ими", - говорится в сообщении. На основании полученного заключения следователем по согласованию с процессуальным прокурором внесено ходатайство в суд об изменении меры пресечения в отношении подозреваемой с содержания под стражей на помещение в психиатрическое учреждение. Сейчас женщина находится в Кировоградской областной психиатрической больнице. Ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении матери убитой девочки направлено в суд для рассмотрения по существу.

12-летняя Екатерина Добродий исчезла 8 декабря 2017 года. Девочка пошла в школу, но в учебное заведение не пришла. Ее искали в течение пяти дней. Тело девочки нашли 12 декабря. По предварительной информации, 35-летняя мать во время бытового конфликта нанесла девочке несколько ударов, после чего на собственном автомобиле вывезла тело за пределы города. По данным СМИ женщина ударила своего ребенка кухонным топором. 14 декабря суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Дочь, Мать, Суд, Топор, Убийство, Экспертиза.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

ДТП в Кривом Роге: возросло количество госпитализированных СБУ допросила свидетеля переправки "вагнеровцев" в Сирию (Видео) ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ на Донбассе

Последние новости

Ева Лонгория получила свою звезду на "Аллее славы" Как выглядит типичная внешность украинцев разных регионов страны (Фото) Генерал США опасается российского гиперзвукового оружия
Сегодня читают
01 Стала известна дата первого полета крупнейшего в мире самолета (Видео)
02 В Кремле отмечают возобновление контактов Путина и лидеров стран ЕС
03 Кубок Украины: ряд футболистов "Динамо" пропустят игру 1/2 финала
04 Спортивный директор "Шальке": У Коноплянки есть один большой недостаток
05 Цирк приехал: Ломаченко устроил выступление на тренировке (Видео)
Новости сегодня
15:47 Маникюр 2018: красивые идеи яркого весеннего дизайна ногтей (Фото)
15:45 Украина увеличила агроэкспорт в ЕС почти на 30%
15:44 "Барселона" не проигрывает в чемпионате 40 матчей подряд
15:40 Анджелина Джоли показала, как управляет самолетом (Видео)
15:39 Ученые показали ядерный взрыв у Белого дома (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Кабмин Азербайджана ушел в отставку
Кабмин Азербайджана ушел в отставку
Новости: Верховная Рада рассмотрит проект об автокефальной церкви
Верховная Рада рассмотрит проект об автокефальной церкви
Новости: Правительство одобрило даты ряда праздников
Правительство одобрило даты ряда праздников
Новости: ВДВ Украины переименовали в ДШВ
ВДВ Украины переименовали в ДШВ
Добавить комментарий
0