Мать, убившую дочь топором, признали невменяемой

В Кропивницком 35-летнюю женщину, которую обвиняют в убийстве своей 12-летней дочери, признали невменяемой. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, досудебное расследование в уголовном производстве в отношении женщины, которая подозревается в убийстве своей несовершеннолетней дочери, завершено. Отмечается, что процессуальным руководителем в уголовном производстве по факту умышленного убийства 12-летней девочки (п. 2, п. 4 ч. 2 ст. 115 УК - умышленное убийство) утверждено ходатайство о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.

"Накануне следователи получили заключение специалистов Одесского областного медицинского центра психологического здоровья, где женщина проходила стационарное обследование. По результатам проведения судебно-психолого-психиатрической экспертизы женщина на момент совершения убийства и в настоящее время "не способна осознавать свои действия и управлять ими", - говорится в сообщении. На основании полученного заключения следователем по согласованию с процессуальным прокурором внесено ходатайство в суд об изменении меры пресечения в отношении подозреваемой с содержания под стражей на помещение в психиатрическое учреждение. Сейчас женщина находится в Кировоградской областной психиатрической больнице. Ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении матери убитой девочки направлено в суд для рассмотрения по существу.

12-летняя Екатерина Добродий исчезла 8 декабря 2017 года. Девочка пошла в школу, но в учебное заведение не пришла. Ее искали в течение пяти дней. Тело девочки нашли 12 декабря. По предварительной информации, 35-летняя мать во время бытового конфликта нанесла девочке несколько ударов, после чего на собственном автомобиле вывезла тело за пределы города. По данным СМИ женщина ударила своего ребенка кухонным топором. 14 декабря суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.