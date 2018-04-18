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Украинец пытался ввезти из России смесь для кальяна

Погранслужба
17:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: 300 пакетов с кальянной смесью в бензобаке автомобиля пытался провезти гражданин Украины через таможню.

Пограничники Харьковского погранотряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили в бензобаке автомобиля украинца, возвращавшийся из России, почти 300 пакетов смеси для кальяна. Как сообщает в среду пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, 33-летний гражданин Украины возвращался из РФ через пункт пропуска "Гоптовка" на автомобиле Nissan.

"Во время погранично-таможенного оформления правоохранители приняли решение о проведении углубленного осмотра этого автомобиля. В результате в транспортном средстве общая осмотровая группа нашла тайник. В бензобаке иномарки было спрятано почти 300 пакетов смеси для кальяна", - сообщает Госпогранслужба. Сейчас товар и автомобиль изъяты в установленном порядке и переданы работникам фискальной службы.

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Новости Украины, Граница, Кальянная смесь, Россия, Таможня, Украина.
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