Украинец пытался ввезти из России смесь для кальяна

Пограничники Харьковского погранотряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили в бензобаке автомобиля украинца, возвращавшийся из России, почти 300 пакетов смеси для кальяна. Как сообщает в среду пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, 33-летний гражданин Украины возвращался из РФ через пункт пропуска "Гоптовка" на автомобиле Nissan.

"Во время погранично-таможенного оформления правоохранители приняли решение о проведении углубленного осмотра этого автомобиля. В результате в транспортном средстве общая осмотровая группа нашла тайник. В бензобаке иномарки было спрятано почти 300 пакетов смеси для кальяна", - сообщает Госпогранслужба. Сейчас товар и автомобиль изъяты в установленном порядке и переданы работникам фискальной службы.