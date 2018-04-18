Авдеевка без воды: остановлена Донецкая фильтровальная станция

Работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС) была приостановлена в среду днем, в связи с чем прекращена подача воды в Авдеевку, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"В 15.25 остановлено ДФС и подачу воды в Авдеевку. Население оповещено о необходимости сделать запасы. С субботы планируется подавать воду из резервуаров по графику", - говорится в сообщении МинВОТ в Твиттере.

В Донецкой областной военно-гражданской администрации запланировано заседание комиссии по привлечению техники для подвоза технической и питьевой воды.

По информации КП "Вода Донбасса", из-за остановки работы ДФС прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично - Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.

КП "Вода Донбасса" базируется в неподконтрольном украинскому правительству Донецке, основные мощности компании также находятся на неподконтрольной территории.