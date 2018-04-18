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День в АТО: 20 вражеских обстрелов, один боец ВСУ ранен

ВСУ
18:51 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду осуществили 20 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, один украинский военный получил ранение.

"По состоянию на 18.00 зафиксировано 20 обстрелов украинских опорных пунктов. (…) В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и предоставили квалифицированную медицинскую помощь", - сообщает пресс-центр штаба АТО в среду.

По информации пресс-центра, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников шахты "Бутовка". Кроме того, 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и снайперское оружие агрессор применил вблизи Песок, из гранатометов противник открыл огонь по защитникам Водяного, Талаковки, Богдановки и Авдеевки.

"Кроме того, из вооружения БМП агрессор обстрелял наши укрепления под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Невельского и Талаковки, стрелкового оружия - в районе Лебединского, Марьинки, Верхнеторецкого и Авдеевки, а неподалеку Гнутово велся снайперский огонь", - говорится в сводке.

На Луганском направлении боевики применили крупнокалиберные пулеметы по украинским позициям под Новолуганским и снайперское оружие - вблизи Майорска и Новгородского.

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Новости Украины, АТО, Боевики, ВСУ, Донбасс, Обстрелы.
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