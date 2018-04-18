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В Ужгород назначили дополнительные "сакуровые" поезда

Вокзал Ужгорода
20:44 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Укрзализныця назначила дополнительные поезда Киев-Ужгород и Харьков-Ужгород на период цветения сакуры.

В ответ на просьбу председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля в период цветения сакур и майские праздники ПАО "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда сообщением Киев - Ужгород и сообщением Харьков - Ужгород, а также в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

В частности, поезда № 239/240 Киев - Ужгород отправляться из столицы 18, 22, 25, 29 апреля, в обратном направлении 19, 21, 23, 26, 28, 30 апреля. Поезда № 207/208 сообщением Киев - Ужгород отправляться из столицы 27 апреля и 4 мая, а из Ужгорода – 6 мая. Поезда № 235/236 Ужгород - Харьков отправляться из Ужгорода 28 апреля, а также 1 и 6 мая, из Харькова - 27 и 30 апреля и 4 мая.

Напомним, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль попросил ПАО "Укрзализныця" выделить дополнительный поезд до Ужгорода на период массового цветения сакуры в городе.

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Новости Украины, Киев, Поезда, Сакура, Ужгород, Укрзализныця, Харьков.
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