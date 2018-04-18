Возле львовского стадиона обнаружили снаряды

Во Львове нашли 22 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны возле стадиона "Арена Львов". Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения горсовета сообщили, что 18 апреля в 15:22 во Львове на ул. Вернадского возле стадиона "Арена Львов" во время прогулки гражданин обнаружил 22 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. На данный момент место происшествия ограждено, выставлена охрана. Кроме того, подана заявка в ГСЧС Украины на обезвреживание обнаруженных взрывных предметов.