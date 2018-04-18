Семерак: Затопление "ядерной" шахты на Донбассе может стать вторым Чернобылем

Возможное затопление боевиками шахты "Юнком" под Енакиево является ничем иным, как терроризмом и шантажом, который несет угрозу здоровью и жизни граждан.

Об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак по результатам заседания Комитета парламентской ассоциации Украина–ЕС в Страсбурге, передает пресс-служба ведомства.

"Планами боевиков обескуражены не только эксперты - атомщики, но и международные организации, ответственные за безопасность в регионе. Я проинформировал европейских парламентариев об этой чрезвычайной ситуации, где настаивал о внесении этого вопроса во все переговорные группы по урегулированию ситуации на Донбассе и в частности, на допуске представителей миссии ОБСЕ для осуществления экологического мониторинга на "Юнкоме", - пояснил Семерак.

"То, во что "играют" боевики являются ничем иным как терроризмом и политическим шантажом, который ставит под угрозу самое дорогое, что есть у человека – его жизнь. Это вне пределов нормального человеческого восприятия. Наша совместная с международным сообществом задача - не допустить радиационной катастрофы", - прокомментировал Семерак.

По словам министра, окружающая среда Донбасса, который является одной из наиболее техногенно отягощенных областей не только в Украине, но и в Европе, вызвала беспокойство и в докризисные времена, но сейчас экологическая ситуация ухудшается и может привести к катастрофе.

Во время заседания Парламентской ассоциации в Страсбурге также был поднят вопрос оказания финансовой, технической и экспертной помощи для уменьшения экологических последствий российской агрессии и предотвращения экологической и гуманитарной катастрофы на Донбассе.

"Ситуация с "Юнкомом" - ужасный пример того, что экологические проблемы действительно не имеют карт и границ. Мы также должны осознавать, что на неподконтрольных территориях, кроме "Юнкома", есть еще 35 неработающих шахт, затопление которых только усугубит уже имеющий экологический кризис на Донбассе", - отметил Семерак.

Министр экологии напомнил, что в прошлом году ОБСЕ по заказу Минприроды провела предварительный мониторинг экологической ситуации. Уже тогда эксперты утверждали, что затопления этих шахт может влиять на состояние подземных вод по всей территории Донецкой и Луганской областей и за их пределами. Также дальнейшее затопление шахт может влиять на уровень грунтовых вод, вызвать просадки грунтов, что может привести к разрушению промышленных и инфраструктурных объектов, газо - и водопроводов.

"Мы заинтересованы в расширении нашего сотрудничества с международным сообществом в экологической оценке и анализе, оценке и уменьшении экологических последствий, возникающих в результате военного конфликта на Востоке Украины, и в будущем – в восстановлении и улучшении окружающей среды мирного Донбасса. В частности, наш следующий совместный проект с ОБСЕ предусматривает проведение комплексной оценки экологического состояния бассейна реки Северский Донец", - резюмировал министр.

Напомним, недавно оккупационные власти так называемой "Донецкой Республики" объявили о затоплении шахты "Юнком".