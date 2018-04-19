Суд в оккупированном Крыму оставил Рамазанова под стражей

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляцию на арест подозреваемого в экстремизме Исмаила Рамазанова.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

"Рамазанов просил суд изменить ему меру пресечения на домашний арест, так как он не намерен покидать Крым", - говорится в сообщении.

Адвокат Рамазанова Алексей Ладин сообщил, что у суда первой инстанции не было оснований продлевать арест и доводы о том, что он может скрыться от следствия и продолжить заниматься публичной деятельностью, являются надуманными.

Накануне подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд продлил арест подозреваемому в экстремистских высказываниях Исмаилу Рамазанову до 18 мая.

23 января в Новом Мире российские силовики обыскали дом крымского татарина Исмаила Рамазанова, которому предъявили обвинение в пропаганде экстремизма. Позже суд арестовал задержанного.

Позже в российском Следкоме по Крыму сообщили, что следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Симферопольского района, которого обвиняют в распространении экстремистских материалов с помощью интернет-радио.

После аннексии в Крыму фактические российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".