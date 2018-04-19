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Киевсовет принял решение о прекращении договора с застройщиком Почтовой площади

Почтовая площадь
13:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Украины: Киевский городской совет поддержал в первом чтении решение о прекращении договора с застройщиком торгового центра и музея на Почтовой площади в Киеве.

Киевский городской совет принял в первом чтении решение о прекращении инвестиционного договора с застройщиком торгово-развлекательного центра (ТРЦ) и музея на Почтовой площади в Киеве. Соответствующее решение поддержало 97 депутатов.

"Пока предлагается поддержать это решение в первом чтении", - отметил во время обсуждения решения депутат Киевсовета Сергей Гусовский, добавив, что в проекте решения в целом Киевсовет должен учесть предложения Музея истории Киева.

По его словам, данное решение также предусматривает запрет на изменение целевого назначения земли на Почтовой площади до окончания строительства музея.

"Наше общее задание – сделать шаг, чтобы сохранить историю. Мы должны создать алгоритм, чтобы сделать это эффективно и правильно", - заявил на заседании Киевсовета городской голова Виталий Кличко.

Ранее С.Гусовский подчеркнул, что Киевсовет рассматривает прекращение, а не расторжение договора с застройщиком. "Это для того, чтобы избежать этим манипуляций о негативном влиянии на инвестиционный климат. Во-первых, эти парни из окружения Януковича (застройщик подземного ТРЦ на Почтовой – прим. ред) не очень отображают инвестиционный климат в Украине, а во-вторых – речь не идет о том, что бы расторгнуть договор в одностороннем порядке. Что будет после этого? После этого нужно принять в коммунальное имущество то, что там есть, профинансировать с городского бюджета качественные археологические исследования, провести конкурс на лучшую концепцию музея и создать музей", - сказал ранее С.Гусовский.

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По его словам, данное решение Киевсовета предусматривает дальнейшие переговоры с застройщиком об условиях прекращении инвестдоговора.

Как сообщалось, проект решения по Почтовой площади предусматривает передачу земельного участка и недостроенного объекта "Музею истории Киева", проведение археологических исследований ГП "Центр археологии Киева Института археологии НАН Украины" и последующее создание музея по проекту, который одержит победу на международном конкурсе.

На Почтовой площади при проведении реконструкции были найдены памятники, имеющими историческую и археологическую ценность. Указанные памятники датированы XI-XII веком и свидетельствуют о размещении в этой местности прибрежного городского квартала Средневекового Киева.

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Новости Украины, Застройщик, Киевский городской совет, Музей, Почтовая площадь, Прекращение договора, ТРЦ.
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