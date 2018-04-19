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Женщина родила ребенка прямо на платформе железнодорожной станции "Дарница"

"Дарница"
14:13 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Новости Украины: В Киеве на скамейке, находящейся на платформе железнодорожной станции "Дарница" 41-летняя женщина преждевременно родила девочку.

На платформе железнодорожной станции "Дарница" в Киеве 17 апреля женщина родила ребенка. Об этом сообщил медиацентр ПАО "Укрзализныця".

"17 апреля, в 22:20 на станции Дарница с поезда № 777 Шостка-Киев сошла беременная, у которой начались преждевременные роды. Девочка родилась непосредственно на платформе на скамейке. Роды приняла дежурная по вокзалу Яна Якименко", - говорится в сообщении.

По словам дежурной, оператор сообщил, что из электрички сойдет беременная женщина, у которой отошли воды.

"Ее должна была встретить я, потому что врач в это время принимала тяжелую пациентку в медпункте. Никто и подумать не мог, что все будет так скоро. Мы вызвали скорую, а я побежала на платформу", - рассказала Якименко.

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Ребенок родился почти сразу. С собой у матери были пеленки, поэтому малыша спеленали. Помогал также пассажир с опытом партнерских родов.

"Девочка родилась маленькая, я ей, как смогла, прочистила носик, и малыш начал дышать, не плакал. Положили девочку матери на живот. Через 10 минут приехала "скорая", - отметила дежурная.

Указано, что это первый ребенок, родившийся на станции. Роженицей оказалась 41-летняя женщина, у нее родился уже третий ребенок.

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Новости Украины, Железнодорожная станция "Дарница", Женщина, Женщина родила ребенка, Платформа, Роды.
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