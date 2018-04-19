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Паводок в Украине: украинцев предупредили о новых подтоплениях

В Украине ожидается подъем уровня воды
14:14 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: На реках Левобережья 19-21 апреля продолжится повышение уровня воды.

19-22 апреля продолжится развитие весеннего водополья с суточной интенсивностью повышения уровней воды на 4-10 см на Верхнем Днепре, Десне и Сейме в Черниговской и Сумской области, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Как отмечается в сообщении, ожидается дальнейшее затопление заводей и подтопление различных объектов, нарушение транспортного сообщения в Городнянском и Новгород-Северском районах и достижение начальных опасных отметок подтопления пониженных территорий отдельных населенных пунктов и нарушение транспортного сообщения в Репкинском районе Черниговской области.

19-21 апреля ожидается прохождение максимальных уровней водополья на реке Псел ниже г.Сумы, в среднем и нижнем течении р.Ворскла с дальнейшим медленным затоплением заводей.

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Новости Украины, ГСЧС, Паводок, Подтопления, Реки, Укргидрометцентр.
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