Паводок в Украине: украинцев предупредили о новых подтоплениях

19-22 апреля продолжится развитие весеннего водополья с суточной интенсивностью повышения уровней воды на 4-10 см на Верхнем Днепре, Десне и Сейме в Черниговской и Сумской области, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Как отмечается в сообщении, ожидается дальнейшее затопление заводей и подтопление различных объектов, нарушение транспортного сообщения в Городнянском и Новгород-Северском районах и достижение начальных опасных отметок подтопления пониженных территорий отдельных населенных пунктов и нарушение транспортного сообщения в Репкинском районе Черниговской области.

19-21 апреля ожидается прохождение максимальных уровней водополья на реке Псел ниже г.Сумы, в среднем и нижнем течении р.Ворскла с дальнейшим медленным затоплением заводей.