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На Хортице посадят литовские дубы

Остров Хортица
14:56 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Деревья будут высажены активистами "Национального корпуса" вместе с представителями Литвы.

Активисты партии "Национальный корпус" намерены высадить 2 тыс. 100 дубов на острове Хортица в Запорожье по случаю 100-летия освободительной борьбы Украины и Литвы и в память об украинских воинах, погибших в борьбе за государственность и свободу Украины. Как рассказал на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в четверг представитель Министерства экологии Литвы Кястутис Маркавичус, все дубы – элитных сортов, они были доставлены в Украину 16 апреля.

"Мы привезли 4-летние деревья… Я думаю, что весь литовский народ поддерживает Украину. Я не знаю таких, кто не поддерживает, и знать не хочу. Мы подумали, что эта акция может стать неким толчком для развития отношений между нашими двумя странами", - сказал он. В свою очередь спикер партии "Национальный корпус" Александр Алферов рассказал, что высадка дубов состоится в субботу, 21 апреля.

"Первыми деревья высадят родственники погибших украинских воинов. Но будет не просто мемориальная акция - мы собираемся возвысить историю наших народов, поэтому запланировали несколько акций. В частности, экскурсии по острову, Хортицкому музею. Вечером мы там откроем памятник погибшим участникам боевых действий", - сообщил он.

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Новости Украины, Дубы, Литва, Национальный корпус, Украина, Хортица.
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